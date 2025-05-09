Несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированному артобстрелу со стороны Пакистана. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Атакованы районы Ури, Пунч и Купвара, расположенные вдоль линии контроля. В городах в этих районах нет света, работают сирены.

Индийское агентство PTI сообщило об атаке беспилотников со стороны Пакистана на аэропорт Сринагара.

Агентство Reuters, в свою очередь, информировало о 10 взрывах около аэропорта.

Ранее представитель ВВС Индии Вьомика Сингх сообщила, что пакистанские военные в ночь на 8 мая совершили многочисленные нарушения воздушного пространства Индии вдоль линии контроля и международной границы между двумя странами.

Более 20 аэропортов Индии, в основном в ее северных и северо-западных районах, приостановили работу на фоне эскалации напряженности с Пакистаном.