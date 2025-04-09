Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Юхарый Шорджа Басаркечярского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

«Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях», — указали в оборонном ведомстве.