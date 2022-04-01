Обнародован прогноз погоды на 3 апреля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем — 15-19° тепла, в Баку ночью — 8-10° тепла, днем — 16-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем — 24-29° тепла, в горах ночью — 1-6° тепла, днем — 12-17° тепла.