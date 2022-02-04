Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-5-7° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 мм ртутного столба ниже нормы до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, местами мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 7-11° тепла, в горах 2-6° мороза, днем 0-2° мороза.

5 февраля ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гейчай-Бяргюшад, Гейчай-Уджар, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Нахчыван-Шахбуз, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гядабей, Гянджа-Дашкесан из-за тумана видимость будет ограничена до 400-700 м.