В пятницу, 24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, в некоторых частях полуострова, днем местами ожидается дождь. Подует северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +13 +17°, днем +21 +26°, сообщает Национальна служба гидрометеорологии.

В некоторых районах Азербайджана в пятницу местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, есть вероятность гроз, града и тумана, в высокогорных территориях — снега.

Температура воздуха ночью составит +10 +15°, днем — +18 +23°.

В горах ночью ожидается +3 +8°, днем +10 +15°.