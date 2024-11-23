Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, днем кратковременные дожди.

Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-17 ° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди, западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8 ° тепла.