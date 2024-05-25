Обнародован прогноз погоды на 26 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Утром и вечером в некоторых местах возможны спорадические дожди, ближе к ночи — грозы. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 19-24 ° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Вечером осадки постепенно прекратятся.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13 ° тепла.