Завтра в Баку будет туманно и ветрено

4 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться туманная погода.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман, изморось, подует северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

4 января в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Местами возможен туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 4 января будет относительно благоприятным для метеочувствительных людей.