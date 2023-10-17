Обнародован прогноз погоды на 18 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами на полуострове возможен кратковременный дождь. Днем осадки прекратятся. Периодически усиливающийся северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 мм. рт. ст. до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана прогнозируются временами дожди, в отдельных местах проливные дожди с грозами, в горных районах снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.