Обнародован прогноз погоды на 24 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 7-10° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны переменные дожди, в горных территориях – снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.