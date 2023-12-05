Обнародован прогноз погоды на 6 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Со второй половины дня местами возможен переменный дождь. Умеренный северный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление опустится с 770 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром в ряде районов туман. Умеренный восточный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.