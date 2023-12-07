Обнародован прогноз погоды на 8 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков. Но утром и вечером местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных районах интенсивные, в горах возможен снег. Днем осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.