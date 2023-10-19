Обнародован прогноз погоды на 20 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, местами на полуострове интенсивные, грозы. Утром осадки прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм. рт. ст. до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-60%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, ночью местами проливные дожди, грозы, в горных территориях снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.