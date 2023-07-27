Обнародован прогноз погоды на 28 июля

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 28-33° тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм. рт. столба до 752 мм. рт. столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70 %, днем 45-50 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных горных территориях ожидается кратковременный дождь, прогнозируются грозы, Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 18-23° тепла.