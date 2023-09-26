Обнародован прогноз погоды на 27 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 767 мм рт.ст.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в высокогорных территориях ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.