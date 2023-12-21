В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем, в горных районах возможны кратковременные осадки, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.