Обнародован прогноз погоды на 29 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и вечером в некоторых пригородах столицы возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых районах туман. В некоторых восточных районах западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.