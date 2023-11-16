Обнародован прогноз погоды на 16 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны переменные дожди. Ночью и утром туман. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру он ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм рт.ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, возможны грозы, град, в горных районах – снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.