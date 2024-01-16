Обнародован прогноз погоды на 17 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха составит ночью от 0-5° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм.рт.ст. до 767 мм.рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, снег. Временами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° мороза, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.