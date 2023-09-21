Обнародован прогноз погоды на 22 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем — 22-27° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах кратковременный ливень, грозы, град, в высокогорных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью оставит 16-20° тепла, днем — 23-28° тепла, в горах ночью — 4-9° тепла, днем — 12-17° тепла.