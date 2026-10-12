Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что осуждает удары хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

«Нападения хуситов на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть прекращены», — написала она в соцсети X.

Она также посоветовала австралийцам не ездить в Эр-Рияд и «пересмотреть необходимость поездок в Саудовскую Аравию».

В результате удара хуситов по аэропорту Эр-Рияда 10 октября погибли 13 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.