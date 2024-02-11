Американская армия нанесла очередные удары по территории Йемена, пытаясь уничтожить два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов. Об этом сообщает ТАСС.

«10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море», — следует из сообщения.