Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для перехвата всех ракет и дронов, запускаемых хуситами по территории королевства, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страны, и перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить свои дворцы и энергетическую инфраструктуру», — заявили собеседники издания.

Они отметили, что Саудовская Аравия обратилась за соответствующей помощью к Пакистану. По их словам, Эр-Рияд также рассматривает возможности задействовать иностранных бойцов, чтобы оказать поддержку йеменскому правительству в борьбе с хуситами.

По данным издания, власти королевства все активнее ищут дипломатические способы урегулировать конфликт. Наследный принц Мухаммед бен Салман поддерживает экономическое давление на Иран, но также распорядился, чтобы его советники оставляли открытыми каналы связи с Тегераном, разъяснили отсутствие у Эр-Рияда стремления к конфликту.