Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием «Аспидес» должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза.

Как передает #, об этом сообщил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

«Мы намерены принять решение о миссии ЕС в Красном море. Не все страны примут участие в этой миссии, но, надеюсь, никто не станет ее блокировать. Мы сможем запустить ее уже 17-го числа, но нам нужно принять решение о базировании ее штаба и о командовании. У нас уже есть название миссии — «Аспидес». Это означает защитник, не надо путать с аспидом», — сказал Боррель.

Он добавил, что миссия не будет участвовать в каких-либо нападениях против хуситов, а только пресекать их атаки на грузовые суда.