По меньшей мере четыре извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом заявил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской страны.

По его информации, пепел поднялся на высоту 900 м над вершиной вулкана, или 4 576 м над уровнем моря. Извержения сопровождались плотными выбросами белого и серого пепла, распространившегося в юго-западном направлении. В ведомстве призвали жителей региона и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выброса вулканом раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.