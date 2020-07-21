Завтра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры воздуха на фоне северного ветра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, однако ночью и утром в некоторых местах полуострова ожидаются дожди, грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 753 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

На абшеронских пляжах будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, местами ливни, град. Ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 28-33 градуса тепла, в горах ночью — 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры воздуха на фоне северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.