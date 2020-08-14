Зариф назвал договор ОАЭ с Израилем предательством дела Палестины

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек палестинского движения «Исламский джихад» Зияд ан-Наххаля обсудили договоренность ОАЭ с Израилем, Зариф назвал ее предательством.

Как передает РИА Новости, об этом сказал Зариф в ходе телефонного разговора, следует из опубликованного иранским МИД релиза.

«Уверены в том, что этот предательский шаг не повлияет на сопротивление народа Палестины и движение сопротивления, но приведет к тому, что отвращение жителей региона и Палестины к подобной политике, направленной против чаяний Палестины, только лишь возрастет», — сказал Зариф.

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.

Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.