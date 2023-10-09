Тегеран полностью поддерживает действия палестинского движения ХАМАС в нынешнем витке конфликта с Израилем, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Его цитирует агентство Fars.

«Славная операция палестинских бойцов на оккупированных территориях является воплощением 70-летней мечты палестинской нации и всей исламской уммы», — сказал иранский лидер в разговоре с генсеком «Исламского джихада» Зиядом ан-Нахалой.

Раиси, отмечая «блестящие и впечатляющие победы» палестинцев, добавил, что все исповедующие ислам народы вскоре смогут помолиться в мечети Аль-Акса.