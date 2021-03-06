Запоздалое признание НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом Альянса. Дошло, что называется. С этой сентенцией он выступил в четверг в Колледже Европы в Брюгге.

«Мой короткий ответ — этого [поглощения РФ Крыма] бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного», — сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, случился бы захват Крыма со стороны РФ, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что задача НАТО — предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Правда, Столтенберг забыл сказать о том, что не только войны в Донбассе и аннексии Крыма, но и повторной агрессии России в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008-го, и их признания «независимыми государствами» тоже можно было бы избежать.

Всё очень просто – ничего этого Путин не посмел бы сделать, если бы на саммите НАТО 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте лидерам главных стран-членов хватило соображения ускорить прием в НАТО Грузии и Украины. Ведь именно в те дни должно было быть официально объявлено о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ – плану действий по членству. И когда коллективный Запад продемонстрировал равнодушие и непонимание ситуации близкой опасности для постсоветских государств, исповедующих демократический путь развития, произошло то, что произошло, и путинский режим, вместо того, чтобы ослабить позиции, только усилил свое влияние на больших пространствах.

Что делать теперь? Как может Запад исправить те свои ошибки, плохо сказавшиеся на ситуации на всем постсоветском пространстве? Наверное, надо не останавливаться в продвижении своего влияния, своих ценностей в восточном направлении, и как можно скорее принять в НАТО хотя бы Грузию с Украиной?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— Возвращаясь к 2008-му году, следует отметить, что противодействие предоставлению Украине и Грузии ПДЧ шло от Германии и Франции. Саркози и Меркель сыграли роль путинских прокси-агентов в НАТО. Это то, что и нужно было Кремлю. Россия немедленно этим воспользовалась и уже в августе 2008-го года вторглась в Грузию. За агрессивные действия она не понесла никакого наказания со стороны коллективного Запада. Потому что его уже не было. В привычном понимании времен Холодной войны “коллективный Запад” прекратил свое существование именно на Бухарестском саммите НАТО.

Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Произошло то, что произошло. Можно, конечно, моделировать сценарии — что могло бы случиться, если бы решения саммита НАТО были иными. Кстати, полагаю, что агрессия РФ против Грузии все равно бы произошла. Ведь ПДЧ не равносильно членству и не позволяет задействовать 5-ю статью Вашингтонского договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону всеми членами Альянса одного, подвергшегося нападению. Кремль, на мой взгляд, все равно решился бы “прощупать штыком” страну-“недочлена” НАТО, чтобы изучить реакцию Запада.

Но лучше не моделировать альтернативную историю, а подумать, что нужно сделать сейчас, чтобы исправить ошибку 2008-го года. А исправлять теперь необходимо значительно больше. Ведь российская агрессия 2014 года против Украины с оккупацией Крымского полуострова и вторжением на восток Донбасса практически окончательно разрушила Хельсинкскую систему послевоенного порядка, на основе которой Европа сохраняла мир с 1975 года. В частности, речь идет о фундаментальных принципах нерушимости границ, территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела. ОБСЕ, порожденная Хельсинки, не способна восстановить статус-кво, ООН – то же самое. Остается НАТО.

Но в рядах Альянса с 2008 года только увеличилось число прокси-агентов Кремля. Яркий пример – блокирование режимом Орбана сотрудничества Украины и НАТО. Опять же, это происходит потому, что “коллективный Запад” прекратил свое существование, США ослабили свое присутствие в Европе, а Россия, наоборот, усилила свое влияние через экспорт нефти, газа и коррупции.

Реанимироваться коллективный Запад сможет после восстановления США своего лидерства с одновременным сокрушением практически сформировавшегося российско-немецкого альянса в Европе. Неслучайно США выступают против проекта “Северный поток-2”. Его запуск станет не просто коммерческим событием, он будет символизировать победу путинской клептократии и российской коррупции над западной демократией, победу России и Германии над США, доминирование вновь возродившегося российско-германского альянса в Европе, окончательный слом трансатлантизма.

Поэтому необходимы жесткие действия со стороны США по принуждению агрессора не только к миру, но и к восстановлению территориальной целостности Грузии, Украины, Молдовы, ликвидации российского военного присутствия в Приднестровском регионе Молдовы и на Южном Кавказе. Реактивными санкциями в их нынешнем виде этого невозможно достичь. Нужны превентивные действия, в частности, ускоренный прием Украины и Грузии в НАТО, либо, в случае отсутствия консенсуса, предоставление им статуса союзников США вне рамок Альянса.

Следует отметить, что в прошлом году американская авиация во взаимодействии с ВВС Польши, Украины и Турции трижды прочертила миссиями стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress восточный рубеж сдерживания РФ – от Балтики до Черного моря. Если этого не поняли в Кремле, то столкнутся не только с разрушением “Северного потока-2”, но и с дробильными санкционными ударами по российской экономике и продвижением военной инфраструктуры НАТО на восток, в частности, в Черное море. В северном секторе восточного фланга НАТО, в Норвегии, Россия получила уже в этом году постоянное присутствие оперативной группы в составе четырех бомбардировщиков B-1B, чего не было никогда ранее. То ли еще будет на юге восточного фланга – в Румынии и Украине!

Поэтому, предполагаю, что слова Й.Столтенберга – это уже не просто дипломатическая риторика, а индикатор конкретных намерений и действий. В Палату представителей Конгресса США в мае 2020 года был внесен законопроект HR 3047 «Акт об усилении сотрудничества между США и Украиной». Законопроект фиксирует, что «Украина должна рассматриваться как главный союзник, не являющийся членом НАТО». Сейчас он получает дальнейший импульс.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Запад не собирается исправлять какие-то ошибки. Тем более что, с точки зрения Запада, никаких ошибок и не было, сколько бы ни говорили о них сейчас. Напомню, что тогда, в феврале 2008 года, Джордж Буш очень хотел предоставить Грузии и Украине ПДЧ, против были другие. Говорят, президент США в сердцах даже бумажку кинул.

Так вот, тогда коллективный Запад не хотел видеть Грузию и Украину в НАТО. Что изменилось сейчас? Многое изменилось. Крым, агрессивная политика России по всем направлениям, российско-турецкое сближение, война в Карабахе, возросшая активность Китая в регионе, события на Ближнем Востоке, и, наконец, приход в Белый дом администрации Байдена. Достаточно ли этого, если не для полноценного вступления Украины и Грузии в НАТО, то хотя бы для получения плана действий, посмотрим. Но шанс есть.