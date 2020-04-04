Закручивают гайки: к чему приведут новые ограничения?

Власти Азербайджана продолжают ужесточение мер в связи с распространением коронавируса. С 5 апреля можно беспрепятственно передвигаться по городу только тем, кто имеют разрешение с места работы, а также волонтерам из соответствующих волонтерских организаций, информация о которых будет на портале icaze.e-gov.az . Всем остальным, чтобы выйти из дома, придется посылать смс на номер 8103 и получить разрешение на выход за продуктами, получением лечения или на присутствие на похоронах.

Такое закручивание гаек население восприняло по-разному. Некоторые считают, что решение правильное, и только такими драконовыми мерами можно справиться с эпидемией и заставить тех, кто ранее игнорировал призыв сидеть дома, не покидать свои жилища. Другие, и их в разы больше, уверены, что такие меры излишни и ни к чему хорошему они не приведут. Собственно, уже давно большинство делает покупки у дома и не едет куда-то без необходимости. Логичнее было бы оставить все как есть, строго контролируя количество покупателей в магазинах и пассажиров в автобусах, а также проверять температуру перед входом.

Принятое решение вызывает немало вопросов, и один из них, а что если у гражданина нет мобильного телефона или он испортился? Теперь ему надо онлайн заказывать сотовый, чтобы иметь возможность выйти из дома? Ничего в новых правилах не сказано и про выгул собак, что крайне обеспокоило их владельцев.

Вопросы вызывает и то, что на медицинские процедуры дается всего два часа, и это вместе с дорогой.

Заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, комментируя «Зеркало» этот вопрос, отметил, что пробок на дорогах сейчас нет, так что добраться до клиники не составит труда. К тому же, стоит заранее позвонить в медучреждение и записаться на определенное время. Если медпроцедуры все же займут больше времени, то медучреждение может выдать соответствующую справку. Он подчеркнул, что все частные случаи в документе предусмотреть невозможно.

Как говорит руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов, надо следовать рекомендациям ВОЗ. Он отметил, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса надо сидеть дома, и выходить только по необходимости.

«Например, к тем, кому 65+ медики должны приходить домой, если у тех проблемы со здоровьем. Ту же систему надо применять и в отношении людей с инвалидностью, ведь разовым походом к врачу может не обойтись. Ни одно государство не было готово к коронавирусу, в том числе и наша страна. Сейчас,– говорит он,– нужно разработать определенные процедуры, чтобы учесть все категории граждан и их нужды. Пока не все продумано. Скажем, если человеку нужно снять пенсию с карты, что ему делать? Эта причина не подпадает ни под один пункт нового распоряжения».

По словам фтизиатра, онколога, доктора Ибрагима Асадли, ничем хорошим для пациентов строгие ограничение по выходу из дома не закончатся.

«Так, на днях один из пожилых пациентов хотел прийти ко мне, и я сказал ему сделать сначала рентген легких. Так вот, ему везде, и в частных, и в государственных клиниках отказали. Приехала скорая, которая взяла у него мазок, и все. Больной умер, так и не попав ко мне на прием», – говорит он.

Что касается времени на посещение врача, то, Асадли отметил, что все зависит от проблемы, с которой обращается пациент. Если это что-то общетерапевтическое, то можно и в поликлинику у дома пойти. А если нужна специализированная помощь, то надо идти в определенные медучреждения, которых не так уж много.

Член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ» Ахмед Рахманов отметил, что нельзя принимать решение по ограничению выхода из дома в условиях, когда социальные службы нормально не работают.

«На что жить людям с инвалидностью, которые раньше где-то подрабатывали? Особенно сложно бывшим детдомовцам с инвалидностью, которым не на кого рассчитывать. Они голодают, так как не могут сейчас работать, пенсия у них мизерная, люди, которые им помогали, сами не могут выйти из дома. Спасибо волонтерам, которые организуют группы в соцсетях, помогают нуждающимся, но это в основном простые люди, которые оказывали помощь по своей инициативе. А сейчас ведь и они не смогут выходить из дома, не будучи зарегистрированными на официальном портале. За два часа они не успеют разнести продукты всем, кому они нужны», –говорит он.

Глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отметил, что автоматизированный способ выдачи разрешений намного лучше, чем выписывание пропусков вручную, что предполагает обычную в таких случаях неразбериху и создает почву для коррупции. В нашем же случае, как считает он, коррупция из способа незаконного обогащения госчиновников открывает лазейку для проникновения инфекции.

«Другое дело, что этот способ создает техническую проблему — для посылки в МВД запроса на выход из дома необходим исправно работающий мобильный телефон. Не стоит забывать, что даже в условиях отчаянной ситуации с коронавирусом мобильная компания все равно взимает за обслуживание определенную сумму денег, и если их нет, то человек останется без связи. А что, если у человека нет мобильного телефона? А как быть, если человек сидит дома без работы, и у него просто нет денег оплатить услуги мобильного оператора?», –задается вопросами правозащитник.

Мобильные операторы перевели внушительные суммы денег в фонд борьбы с коронавирусом. Но, по словам Э.Зейналова, лучше бы они в это отчаянное время проявили бы чуткость к своим абонентам.

Так, он рассказал о родственнице старше 65 лет, которая в свое время подписалась в Azercell на дорогой тарифный план. Когда началась паника с коронавирусом, она решила, что платеж подождет, и потратила свои пенсионные деньги на продукты. Ей отключили телефон, а вскоре и запретили выход из дома. Отменить невыгодный договор с компанией она может только сама лично, но выйти из дома не может, и ни на какие уступки AzerCell не пошел. Женщина из группы риска осталась без связи, да еще и долг накрутили за это время.

Может быть, компании стоило бы в таких экстремальных условиях потратить те же деньги, не на абстрактную борьбу, а на бесплатную связь для пожилых, инвалидов, одиноких, чтобы они всегда могли связаться с социальными службами, полицией и МЧС?», –говорит правозащитник.

Остаются вопросы и по самим разрешениям. Например, как отмечает Э.Зейналов, описанная в решении процедура подразумевает, что в разрешении могут и отказать, и возможности обжаловать не предоставляется. Причем, в связи с покупкой продуктов или лекарств, для пользования банковскими и почтовыми услугами предоставляется разрешение выйти из дома лишь один раз в день на 2 часа.

«Представим теперь ситуацию, что кто-то с утра пораньше в шутку или злонамеренно послал на указанный номер ваши данные и получил разрешение на ваш выход из дома. Спустя несколько часов, вы решаете выйти для лечения или закупки продуктов и получаете отказ. День, второй, третий — нельзя ни узнать причину, ни обжаловать», –подчеркивает эксперт.

А если человек не уложится в 2-часовой лимит? Бросить полуоформленное дело в банке и сломя голову бежать домой, чтобы завтра прийти еще раз и тем самым удвоить опасность заражения? И сколько минут опоздания будут считаться достаточными, чтобы оштрафовать человека?

И как быть с выходом из дома по другим, не упомянутым в решении делам? Сейчас, например, начинаются квартальные отчеты в налоговой инспекции, и их надо сдать до 20 апреля (все это время попадает на карантин). Иногда для решения каких-то конфликтных ситуаций надо прийти туда лично. Предпринимателю нужно решить какие-то дела в таможне, безработному — оформить пособие по безработице, наследнику — оформить наследство… Этот список можно продолжать, но такого рода ситуации в решении Кабмина вообще не предусмотрены.

По убеждению Э.Зейналова, нужно доработать документ с учетом таких ситуаций и обязательно предусмотреть возможность звонка на горячую линию для разрешения конфликтных ситуаций.

«Кстати, власти вдогонку задумались о ложных сообщениях, о которых я упомянул. Но вот вопрос: откуда система узнает, что информация ложная, если нет возможности об этом сообщить?», –спрашивает эксперт.

Отметим, что аналогичные ограничения по выходу из дома были приняты в некоторых регионах России. Похоже, что отечественным чиновникам легче копировать чужой опыт. Правозащитник считает, что они не могут, не хотят и боятся проявлять инициативу, и с этим трудно не согласиться. А страдают от непродуманных решений простые граждане…