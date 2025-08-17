Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газе без разгрома радикального движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне» в палестинском анклаве.

«Тот, кто сегодня призывает к прекращению войны без разгрома ХАМАС, не только укрепляет позицию ХАМАС и отдаляет освобождение заложников, но и гарантирует, что зверства 7 октября 2023 года будут повторяться вновь и вновь», — сказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства. В результате израильские военнослужащие «будут вынуждены вновь и вновь сражаться в бесконечной войне», добавил он. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Премьер добавил, что «постоянный [израильский] контроль безопасности в секторе Газа» является «лишь одним из условий для прекращения войны, которые ХАМАС отказывается принять». «Мы (Израиль — прим. ТАСС) настаиваем не только на том, чтобы движение ХАМАС было разоружено, но и на том, чтобы Израиль обеспечивал демилитаризацию сектора в долгосрочной перспективе, постоянно действуя против любых попыток вооружиться и против реорганизации любой террористической группировки», — продолжил он.

По словам Нетаньяху, «ХАМАС требует прямо противоположного, <…> хочет, чтобы Израиль полностью ушел из всего сектора — из его северной и южной частей, из Филадельфийского коридора, который предотвращает контрабанду, из зоны безопасности, которая защищает израильские населенные пункты». «Так ХАМАС сможет перегруппироваться, перевооружиться и снова напасть на нас , — продолжил премьер. — Поэтому, чтобы ускорить освобождению заложников и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля, мы должны завершить начатое и разгромить ХАМАС». «Именно такое решение принято кабинетом на прошлой неделе», — резюмировал Нетаньяху, указав, что Израиль «полон решимости» реализовать это решение.