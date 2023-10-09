9 октября состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командиры родов войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских частей.

В ходе совещания были проанализированы условия оперативной обстановки на азербайджано-армянской условной границе. Даны конкретные поручения по усилению подразделений ПВО, разведки и контрразведки, радиоэлектронной борьбы и других подразделений.

Были даны соответствующие указания в связи с уточнением поставленных задач и обновлением соответствующих планов относительно направлений дальнейшей деятельности азербайджанской армии.

Министр обороны дал поручения по строгому соблюдению правил безопасности при конфискации военной техники, оружия и боеприпасов, в частности мин и самодельных взрывных устройств в Карабахском регионе Азербайджана, а также при разминировании территорий.

В заключение были заслушаны доклады, проведены подробные обсуждения мер, принимаемых с целью дальнейшего улучшения социально-бытовых условий и решения проблем военнослужащих, членов их семей.