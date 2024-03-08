Делегация, возглавляемая министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в рамках визита в Турецкую Республику встретилась с техническим директором компании «Байкар», входящей в оборонно-промышленный комплекс братской страны, Сельджуком Байрактаром.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в военно-технической сфере, как и во всех других направлениях. Были обсуждены перспективы развития текущего сотрудничества и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства.