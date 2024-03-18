Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили военное сотрудничество и региональную безопасность.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, встреча проходила в рамках официального визита Генсека НАТО в Баку.

Стороны обсудили перспективы развития связей в области кибербезопасности, разминирования, а также другие направления двусторонних военных отношений. Состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, заявили в оборонном ведомстве.