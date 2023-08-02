«К сожалению, нередко представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. Жонглирование словами до добра не доводит».

Как сообщает #, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя недавнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Она напомнила, что на высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российских миротворцев в обеспечении безопасности в зоне их развертывания в Карабахе. «Подобные попытки поставить деятельность миротворцев под сомнение вызывают большие вопросы», — отметила представитель МИД РФ.

«Миротворцы выполняют важные функции: разминирование, регулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении, эта деятельность не нужна, нежелательна и они хотят, чтобы ее не было? Нужно как-то определиться»,- добавила Захарова.

По ее словам, все дело заключается в последовательной реализации Баку и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем Россия готова всячески помогать: «Реализация достигнутых договоренностей для РФ является приоритетом».