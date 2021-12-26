Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, это должны «для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции». Таким образом она напомнила о заявлениях, которые появились в США и Европе относительно того, что грядущее обсуждение российских инициатив в сфере безопасности обойдется без темы о гарантиях нерасширения НАТО.

Ранее, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и «не размещать оружие и силы» там, где это «будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности».

Напомним, 24 декабря, на большой пресс- конференции президент Владимир Путин отметил, что со стороны Запада уже есть первая позитивная реакция на предложения России и «анонсированное возможное начало работы — в первых числах января» ( rg.ru).