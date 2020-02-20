Заграница Иванишвили не поможет

Западная политическая элита, считающая, что неформальное правление Бидзины Иванишвили принимает обороты, опасные для страны и демократии, посылает уже открытые месседжи грузинской власти, провалившей реформу избирательной системы.

Так, впервые за шесть лет в Европарламенте на парламентском комитете по вопросам ассоциации Грузии с ЕС провалилось принятие совместной декларации о дальнейших планах сотрудничества. Ранее в декабре и январе американские конгрессмены написали ряд писем, в которых критиковали действия правительства Грузии. В своих обращениях они выражали беспокойство курсом Тбилиси, который, по их мнению, отклонился от демократического. Политическое преследование оппонентов, снижение темпов экономического развития, проблемы на пути демократических реформ – это неполный список претензий из США. Меньше чем за два месяца Грузия получила шесть писем с критикой в свой адрес:

— 13 декабря сопредседатели «Группы поддержки Грузии» Адам Кизлингер и Джеральд Коннол опубликовали первое открытое критическое письмо на имя премьера Грузии;

— 19 января конгрессмен Марквейн Малин продолжил тему, также обратившись к премьеру Грузии;

— 21 января поступило следующие письмо, подписи под которым снова поставили сопредседатели «Группы поддержки Грузии» Адам Кизлингер и Джеральд Конноли, а также председатель комитета по внешним связям Эллиота Энгела и член этого же комитета Майкл Маккол;

— 25 января конгрессмен Брайан Бабин написал письмо на имя грузинского премьера;

— 28 января конгрессмен Пит Олсон во время выступления в палате представителей раскритиковал лидера правящей партии Бидзину Иванишвили за давление на компанию «Фронтера» (Frontera Resources);

— 29 января письмо на имя премьер-министра Грузии написали американские сенаторы — председатель комитета по внешним связям сената США Джеймс Риш и член комитета Дина Шахин.

Письма конгрессменов начинаются со слов поддержки в вопросе реформ и прозападного курса, но далее следует шквал критики и обвинений: «Выражаем озабоченность в связи с вашим решением отказаться от обещанных политических реформ и применением силы против мирных митингующих».

Но что самое главное, конгрессмены заранее предостерегают правящую партию «Грузинская мечта», соответственно его лидера миллиардера Бидзину Иванишвили, «от возможной фальсификации парламентских выборов». «Призываем вас обеспечить легитимацию выборов и защитить выборы от внешнего и внутреннего вмешательства», — пишут американские политики. А это уже серьезный сигнал Бидзине Иванишвили о том, что он как никогда близок к потере Грузии, «хозяином» которой себя считает, и вряд ли последний. Бывший соратник Иванишвили и экс-лидер Республиканской партии, ныне член движения «Лело» Давид Усупашвили уверен, что письма из европейских и западных стран с критикой властей страны, продолжатся. Усупашвили сравнивает январские письма конгрессменов с маленькими камешками, падающими с горы. «За этими камешками обязательно последуют большие камни и булыжники», — говорит Усупашвили.

С ним согласен грузинский политолог Гела Васадзе, который считает, что Грузия подошла к тому барьеру, когда уже западная элита посылает грузинским властям сигнал «вести себя прилично». Но в ответ грузинская власть производит демонстративный арест бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы, причем на третий день приезда нового посла США в Тбилиси – знаковой фигуры американской внешней политики, доктора философии и бывшего политсоветника командующего ВВС США в Европе и Африке Келли Дегнан. Мало того — в ходе визита парламентской делегации во главе со спикером Арчилом Талаквадзе в Вашингтон, где тот пытается хотя бы как-то смягчить ситуацию и дает заверения в верности демократии и западным ценностям.

«Запад относится к таким символическим актам очень сенситивно»,-комментирует реакцию западных политических институтов на действия грузинских властей учредитель Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Нодар Харшиладзе. Ведь западный мир объединился в единое сообщество и строит европейскую архитектуру по определенным принципам и правилам, и принимает в свои ряды страны, которые придерживаются установленных ими принципов.

«В случае невыполнения обязательств они сначала дают советы и предупреждают в закрытом формате, потом запускается открытый формат через неофициальные источники — прессу. Уже были статьи с предупреждениями в The Wall Street Journal – рупоре республиканской партии, во французской газете Le Monde, в других изданиях, потом уже появились заявления конгрессменов и Европарламента, а дальше последуют заявления исполнительных органов, государственного департамента, посольств и внешнеполитических ведомств, поясняет политолог.

Но, вместе с тем, он предполагает, что в случае продолжения официальным Тбилиси авторитарных методов борьбы против своих оппонентов и отхода от демократических принципов, перед лицом международных санкций окажется не Грузия, а лично сам Бидзина Иванишвили. Не случайно его открыто называют олигархом в стенах конгресса и обе партии – республиканская и демократическая – уже договариваются о санкциях. Даже министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, очень влиятельный и опытный европейский политик, который является самым большим другом Грузии, подверг критике решение Верховного суда Грузии, подчеркнув, что «предстоящие парламентские выборы станут лакмусовой бумажкой для грузинской демократии».

Так действительно ли существуют угрозы для власти Бидзины Иванишвили извне, если да, то какого характера? Поскольку среди обывателей бытует спорное мнение, что к власти в Грузии всегда приходит та сила, которую поддерживают американцы, то, естественно, заявления Запада сформировали у населения чувство, что там уже не поддерживает правящую силу и за нее голосовать больше не стоит. Это может стать фактором, который будет работать против Иванишвили, электорат не будет голосовать за его партию «Грузинская мечта», и даже своя команда уже не станет подтасовывать выборы, считает Нодар Харшиладзе.

Что касается России, креатурой которой якобы является Иванишвили, то уже Грузия для нее интереса не представляет, сейчас у Москвы другие, более масштабные цели глобального характера. А в Грузии свои задачи Кремль уже выполнил – не допустил ее вхождение в НАТО и привязал ее экономически, других целей Москва в Грузии не преследует, поэтому за Иванишвили они уже бороться не станут.

Но как же, в таком случае, Иванишвили намерен удержать власть? Снова будет запущен старый метод — подкуп избирателей, уверен Харшиладзе: «Есть намерения объявить долговые каникулы, но на сей раз будут оплачены абсолютно все кредиты за год, не только проблемные. Тем более, что, как оказалось, платил он их не из собственного кармана, а из государственного бюджета, т.е. опять же из кармана народа. Но это единственный фронт, в котором он имеет хоть какую-то надежду на выигрыш, на остальных Иванишвили проигрывает. Предвыборную кампанию правящей власти не могут спасти ни политтехнологии, ни фейковые технологии, тем более, что на стороне оппозиции козырь в лице Нино Бурджанадзе, которая является единственным человеком в Грузии, напрямую выходящей на Путина. Ну и нельзя сбрасывать со счетов Саакашвили, который периодически наносит действенные удары по грузинской власти».