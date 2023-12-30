Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в ходе съезда выбрала почетным председателем основателя этой политической силы, экс-премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили.
Таким образом завершивший в начале 2021 года свою политическую деятельность Иванишвили вновь возвращается в политику.
Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили объявил о возвращении в политику в статусе почетного председателя основанной им партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая с 2012 года находится во врасти.
«Ровно три года назад я известил общество о своем решении о дистанцировании от активных политических процессов. А сейчас, спустя три года по своей же инициативе возвращаюсь к политической жизни в статусе почетного председателя партии», — сказал Иванишвили на съезде партии.
Введение в «Грузинской мечте» должности почетного председателя является главным событием съезда партии, который проходит в Тбилиси в субботу, сказал председатель политической организации Ираклий Кобахидзе.
«При всеобщей поддержке членов партии эту должность займет основатель партии и создатель демократического перелома 2012 года Бидзина Иванишвили», — заявил Кобахидзе со сцены. (по материалам грузинских СМИ)