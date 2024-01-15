Интервью # с грузинским политологом Александром Мчедлишвили:

— Грузия уже получила статус кандидата в ЕС, однако предстоит проделать большую работу, чтобы стать частью ЕС. Каков на ваш взгляд план по евроинтеграции на 2024 год?

— Чтобы составить план сперва надо определить задачу. Скорее всего, главная задача года этого года — провести парламентские выборы в спокойной обстановке, так чтобы не дать повод назвать их нелегитимными. Именно итоги выборов 2024 будут ключевым фактором на пути евроинтеграции Грузии.

— Как возвращение Бидзины Иванишвили повлияет на ситуацию в стране?

— Возвращение Иванишвили в целом повлияет положительно на грузинскую политику. С одной стороны, это закроет вопрос о неформальном правлении со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, Иванишвили сможет сбалансировать все более нарастающее негативное настроение общественности против сторонников Саакашвили и всячески будет способствовать сохранению спокойной предвыборной обстановки. То, что он умеет это делать, не раз убеждалась грузинская общественность.

Партия «Грузинская мечта» после прихода к власти всячески старается избегать конфликтных ситуаций. Особую значимость это старание приобрело с началом военных действий в Украине. Пока что сохранение стабильности внутри страны правящей партии удается. Результат налицо, резко вырос ее рейтинг.

— А что ждет грузинскую оппозицию? Есть ли у нее потенциал противостоять действующей власти?

— Лично я не вижу никакой стратегии у грузинской оппозиции. Нынешняя оппозиция — это отдельные лица или группа лиц, которыми движет лишь одно — не потерять место в парламенте и не лишиться подачки хозяев.

Что касается противостояния, почему оппозиция должна противостоять власти? Или в чем оно должно выражаться? Если вы имеете в виду выборы, то при нынешнем раскладе шансов у оппозиции очень мало. И это очень плохо.

— Каковы шансы, что Михаил Саакашвили вернется в большую политику? Будет ли он иметь прежний авторитет и вес?

— «Единое национальное движение» на сегодняшний день трудно назвать политической партией. По сути, это секта во главе с больным вождем. Его члены, которые собираются оставаться в политике или те, которые просто не хотят отожествляться с сектой, покидают ряды партии. Посмотрим, что останется от этой партии к выборам.

— Способна ли президент Саломе Зурабишвили сформировать сильную оппозицию и конкурировать с правящей партией на следующих выборах?

— Саломе Зурабишвили — опытный политик. Она больше склонна решать проблемы путем переговоров. Не зря начинала свою карьеру дипломатом. Думаю, если она сама захочет, то сможет впредь занять определенную нишу в грузинской политике. Для этого у нее есть все предпосылки.