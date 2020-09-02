Задержаны азербайджанцы, сбежавшие из лагеря для беженцев в Германии

Задержаны граждане Азербайджана, сбежавшие из лагеря для соискателей убежища в Германии.

Инцидент произошел в одном из кампусов для беженцев в городе Деггендорф земли Бавария.

Граждане Азербайджана 32, 48 и 53 лет сбежали из лагеря, в котором проживали. Охранники сообщили об этом в полицию. Полиции Деггендорфа удалось задержать беглецов на платформе поезда на городском вокзале. В предварительных показаниях полиции они сообщили, что их имена имеются в списках кандидатов на депортацию 3 сентября. По этой причине во избежание депортации они решили сбежать из Германии во Францию.

Сотрудники полиции передали задержанных азербайджанцев сотрудникам Миграционной службы города Деггендорф. Они были возвращены в прежний кампус.

Отметим, что вот уже несколько дней как распространилась информация о депортации около 200 соискателей убежища из Мюнхена и Дюссельдорфа. Среди них также есть и граждане Азербайджана, обратившиеся в Германии за убежищем в 2015-2019 годы.

В минувшем месяце Германия осуществила первую депортацию соискателей убежища в период пандемии. 33 гражданина Пакистана, которым отказали в убежище и постановлением суда назначили депортацию, были депортированы на родину спецсамолетом из аэропорта Мюнхена.

Кроме того, азербайджанская семья, проживающая в Германии около четырех лет по праву на отсрочку, была депортирована в Грузию.

Азербайджанская семья из двух родителей и трех детей, ночью в районе 4 часов была вывезена сотрудниками полиции и миграционного управления из места проживания и доставлена в мюнхенский аэропорт. Из аэропорта они спецрейсом были депортированы в Грузию. Среди депортированных помимо азербайджанской семьи были еще 20 человек.