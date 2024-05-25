Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев в странах Евросоюза (ЕС). Об этом 24 мая сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

«Германия твердо привержена принципу солидарности распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы с учетом вторичной миграции из других государств — членов ЕС. Мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», — сказала она. Ее слова приводит газета Die Welt.

Издание указывает, что возможной мерой может выступить ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена.