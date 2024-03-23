В настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. По состоянию на 12 марта это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в прошлом году, сообщает в пятницу, 22 марта, издание Der Spiegel со ссылкой на ответ федерального Министерства внутренних дел депутату от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Александру Трому.

Согласно отчету, на который ссылается издание, количество граждан Украины, которые бегут от российской военной агрессии, сейчас превышает число просителей убежища в Германии из других стран. Тром считает в связи с этим фактом, что федеральное правительство обязано срочно работать над «более равномерным распределением» вновь прибывающих украинских беженцев в других странах Европы. «Германия достигла своего предела», — заявил он в интервью Der Spiegel.

По данным Федерального статистического ведомства, женщины составляют приблизительно 80 процентов украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли c 2022 года убежище в Германии. (DW)