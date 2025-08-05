Участники VI Летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди, посвященного «Году Конституции и Суверенитета», посетили Карабахский университет.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев подчеркнул особую важность поездки в Карабахский университет, проинформировал участников о деятельности и целях университета.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов выступил с обширной видеопрезентацией об истории создания университета, направлениях его деятельности и предстоящих приоритетах. Он отметил, что Карабахский университет формируется как высшее учебное заведение, основанное на современной образовательной модели, оснащенное современными технологиями, имеющее не только региональное, но и международное значение.

Ректор подробно проинформировал об историческом прошлом здания, в котором расположен университет, нынешних инфраструктурных возможностях и планируемых академических программах. Он подчеркнул, что это научно-учебное заведение, носящее имя Карабаха, занимает особое место в системе высшего образования Азербайджана. Он поделился своими мнениями о стратегии развития университета и его признании на международной арене, в частности, привлечении в дальнейшем в вуз иностранных студентов. Он подробно проинформировал молодежь об открывшемся в Карабахском университете центре «Азых».

Диаспорская молодежь ознакомилась с университетом и его коллективом. Юноши и девушки задавали интересующие их вопросы о международных связях университета, проводимых в нем исследованиях, возможном вкладе в развитие региона, языке обучения, разнообразии программ, возможностях приема и др.

Отметим, что VI Летний лагерь диаспорской молодежи, который продлится до 9 августа, реализуется при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Фонда Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере диаспорской молодежи принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие лагеря проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и каждый год в них участвовало свыше 700 молодых людей более чем из 60 стран.