В Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября) зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за указанный период 127 человек выздоровели.

В настоящее время в стране насчитывается 147 активных больных.

С начала вспышки эпидемии в стране выявлено 832 580 случаев заражения, из них 822 131 человек выздоровели, 10 302 человека скончались.

За последнюю неделю было проведено 3 012 тестов, а всего с начала эпидемии — 7 680 488.

В оперштабе также отметили, что за неделю введено 223, всего за прошедший период — 13 969 615 доз вакцин.