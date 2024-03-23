Число палестинцев, погибших с начала военной операции израильских сил в секторе Газа, возросло до 32 142, ранения получили 74 412 человек.

Как передает ТАСС, такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Число жертв израильской агрессии в Газе с октября прошлого года увеличилось до 32 142, еще не менее 74 412 человек ранены», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве Газы также отметили, что «только за минувшие 24 часа в анклаве погибли 72 человека, еще 114 получили ранения». Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.