Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 65 человек. Об этом 29 октября сообщил телеканал Al Arabiya.

«Органы здравоохранения Газы объявили, что израильские авиаудары привели к гибели более 65 человек в лагере беженцев «Бурейдж» в центральной части Газы, в районе Сабра в городе Газа, а также в Хан-Юнисе на юге», — сказано в публикации.

Ранее в этот день представитель гражданской обороны Махмуд Басаль сообщил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Он также отметил, что десятки пострадали в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).