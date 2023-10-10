За прошедшую неделю (02.10.2023-08.10.2023) в Азербайджане выявлен 361 случай заражения коронавирусом, вылечились 359 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, от коронавируса умерли 5 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 833 550 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 822 843 человека вылечились, 10 337 скончались, число активных больных – 370.

За прошедшую неделю проведено 4 280 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 692 353 теста.

2-8 октября в Азербайджане не была проведена вакцинация от коронавируса (COVID-19).

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13969 897, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 570, вторую дозу получили 4 884 373, бустерную дозу – 3 405 524 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 430 человек.