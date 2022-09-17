Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что сообщение о массовых захоронениях в Изюме должны оживить поддержку Украины для освобождения ее земель.

Об этом Блинкен написал в микроблоге Twitter.

«Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме (Украина) вызывают ужас и должны оживить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины с целью достижения ответственности за эти преступления», — подчеркнул Блинкен

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон обещает привлечь к ответственности виновных в зверствах в Изюме, которые были совершены во время российской оккупации города.

Об этом Макрон сообщил в микроблоге Twitter.

«Я осуждаю наиболее суровым образом зверства, совершенные в Изюме (в Украине) во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Нет мира без справедливости», — подчеркнул Макрон.

Отметим, что 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.(УНИАН)