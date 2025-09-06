США примут ответные меры на решение Европейского союза (ЕС) оштрафовать американскую компанию Google на $3,5 млрд (около 281,6 млрд рублей). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги», — написал глава Белого дома.

Статья 301 Закона о торговле наделяет президента США полномочиями принимать меры, направленные на борьбу с действиями других государств, которые оказывают негативное влияние на американскую торговлю или идут вразрез с договоренностями. В частности, Вашингтон при необходимости сможет повысить таможенные пошлины.