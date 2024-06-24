Сборную Испании по футболу могут сильно наказать по довольно странной причине, а именно из-за юности одного из лидеров команды Ламина Ямала.

Как пишет Nogomania , дело в том, что «Фурия Роха» (исп. La Furia Roja) нарушает германские законы в сфере труда несовершеннолетних.

В Германии, где сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, которым разрешено работать до 23:00. Тогда как полузащитнику Барселоны исполнилось всего 16 лет.

Впрочем, матчи команды Испании, которая является одним из фаворитов континентального первенства, ставят в прайм-тайм, по требованию рекламодателей.

Начинаются такие игры по местному времени в 21:00, поэтому завершаться должны до 23:00. Впрочем, на стадии плей-офф, куда испанцы уже гарантировали себе выход, возможны экстра-таймы, поэтому, скорее всего, тренерскому штабу придется менять юную звезду перед дополнительным временем.

В то же время, немецкие юристы утверждают, что нарушение закона не будет иметь спортивных последствий, то есть Ямал не будет отстранен, если он будет играть. Однако может быть наложен штраф в размере до 30 тысяч евро. Хотя, по мнению юристов, для Ламина Ямала будет сделано исключение, и сборная Испании сможет избежать штрафа.